Valentina Vignali ha scelto il rosa per l’outfit e tutto ciò che la circonda. Anche la sorpresa è della stessa tonalità, un dolce e sportivo confetto.

Valentina Vignali nel suo ultimo post posa davanti all’auto dei suoi sogni, finalmente per la cestista diventata realtà. La Vignali infatti scrive accanto alla foto una delle citazioni più famose di Alda Merini: Vedevo le mie coetanee desiderare un uomo con una gran macchina e tanti soldi. Nei miei desideri invece ero io quella potente. L’auto – Mercedes personalizzata – è sulle tonalità del rosa shocking. Per l’occasione, la Vignali indossa una tuta rosa, composta da pantalone morbido a vita alta e top corto con cappuccio che risaltano gli addominali. Sneakers Nike bianche e rosa per completare il tutto. A differenza di tante altre volte, i capelli sono raccolti in uno stiloso chignon che lascia spazio agli orecchini molto vistosi, formando l’unica punta di luce. Circondata da palloncini rosa, la Vignali nella sequenza di foto si lascia immortalare con il pallone da basket, anch’esso rigorosamente rosa.

Valentina Vignali, il grande ritorno

Tra una foto da infarto in intimo e video con i quali consiglia dei prodotti di make-up, la Vignali propone altresì dei consigli su come allenarsi e si cimenta in alcune ripetizioni di uno degli esercizi più odiati ma anche tra i più efficaci, ovvero gli affondi. Svela inoltre che il consiglio per un buon lato B risiede nella costanza degli allenamenti anche dei quadricipiti. Poi guardandosi allo specchio ammette che le inizieranno prossima settimana gli allenamenti di basket.

Troverà ugualmente il tempo per condividere numerosi momenti della giornata con i follower? Non resta che attendere.