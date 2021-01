Can Yaman e Claudia Gerini insieme per Ozpetek: il progetto annunciato

Un duo inaspettato diretto dal noto regista Ferzan Ozpetek: avremo presto modo di vedere Can Yaman e Claudia Gerini insieme, ecco quando e dove

Lo scorso anno durante una visita in Italia l’attore Can Yaman, che ha fatto impazzire il pubblico nella serie Daydreamer, ha avuto modo di conoscere il regista Ferzan Ozpetek. Ne parlò anche durante la sua intervista a Verissimo, descrivendolo come un incontro di conoscenza e sottolineando la volontà di lavorare con lui un giorno. Un desiderio divenuto realtà poiché l’attore sarà protagonista di uno spot pubblicitario diretto proprio dal noto regista. Accanto a lui ci sarà Claudia Gerini.

Lo spot di Can Yaman e Claudia Gerini diretto da Ozpetek: quando potremo vederlo

Il trio è stato scelto per lavorare alla campagna pubblicitaria del pastificio De Cecco in un progetto che prevede una serie di spot. Claudia Gerini, testimonial del marchio, condividerà per la prima volta lo schermo con l’emergente Can Yaman, dall’innegabile bellezza. Il pubblico ha appreso con entusiasmo la notizia, così come la seconda grande sorpresa: sarà proprio Ferzan Ozpetek a dirigerli. Il regista di “Saturno Contro” e “La dea fortuna” ha accettato di lavorare con De Cecco, per il quale ha diretto gli spot pubblicitari sulla loro pasta di alta qualità e che andranno in onda dalla fine di gennaio.

Questa sarà l’ennesima occasione per farsi conoscere dal pubblico italiano per Can Yaman, protagonista di “Daydreamer“. La serie turca che lo vede affiancarsi a Demet Özdemir è attualmente una delle più seguite tanto da essersi conquistata la prima serata di Canale 5.

Oltre a Claudia Gerini ben presto avrà modo di lavorare accanto a un altro attore italiano, Luca Argentero. È stata infatti ufficializzata la sua presenza nel remake di Sandokan. Si tratta in realtà di un progetto molto particolare, che vedrà i due coinvolti in un podcast radiofonico e successivamente nella sua versione fiction.