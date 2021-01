Teresa Langella, pennichella in intimo sul divano. Una bomba di sensualità abbracciata al peluche – FOTO

Scatto bollente per la ex tronista Teresa Langella, in intimo sul divano abbracciata ad un mega orsacchiotto. Uno schianto

Si tratta di un volto molto noto in tv quello della 28enne Teresa Langella, ex tronista di “Uomini e Donne” e attuale speaker di Radio 105 dallo scorso gennaio. Teresa lavora come cantante neomelodica e a Napoli è molto conosciuta per le sue performance musicali.

La ragazza è anche modella e attrice, ha recitato infatti nella fiction Sotto copertura e nel film Reality. Come detto a “Uomini e Donne” è entrata nel parterre per ben tre volte, prima nel 2010 per corteggiare Leonardo Greco, la seconda nel 2011 per il tronista Andrea Angelini.

Nel 2018 la troviamo al reality “Temptation Island” nel ruolo di tentatrice che la farà andare a piedi pari poi come tronista al programma del pomeriggio di Canale Cinque dove conosce l’attuale fidanzato veneto Andrea Dal Corso.

Pennichella pomeridiana in lingerie sportiva, Teresa Langella una bomba