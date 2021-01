Paola Turani, selfie in pigiama rosa e sguardo profondo: dolcezza infinita – FOTO

Paola Turani conquista il pieno dei follower con un selfie su Instagram. I fan si fanno ipnotizzare dai suoi occhi di “ghiaccio”

Una bellezza così “profonda” difficilmente la si vede in giro sui social network e in particolare su Instagram. Sulla piattaforma digitale più cliccata dagli utenti digitali, solitamente “stuzzicano” le pose “illegali” che le dive meno “ortodosse” regalano ogni giorno, con l’obiettivo di aumentare in maniera esponenziale la loro visibilità.

Non la pensa allo stesso modo la “dolcissima” web inluencer, Paola Turani che ha dato, sin dal principio una “filosofia” ben diversa dall'”estrapolare” la libidine dall’aspetto esteriore. La modella di Sedrina è stata e continua ad essere l'”avvocatessa” di una bellezza composta, ornata di concetti di vita molto semplici e garbati.

Eppure la nostra Paola non ha nulla a che invidiare alle “colleghe” che in un modo o nell’altro riescono a trovare il “bandolo della matassa” per fa sognare un pubblico in costante fermento in tal senso

Paola Turani, sexy pink abbonda mette la “firma” sulla bellezza pura e “cordiale”

Pochi personaggi del mondo dello spettacolo, come Paola Turani riescono a catturare le attenzioni del pubblico, semplicemente con la bellezza interiore. Non spicca alcun ritocchino estetico dalle sue parti, se non quello dei paesaggi mozzafiato, propri dei luoghi incantati che è solita visitare.

Durante gli scatti carini che abbondano sulla sua pagina Instagram, difficilmente vediamo la Turani protagonista in prima persona. Molto spesso lei stessa, di “punta in bianco” decide di mettere in risalto i valori più importanti che la rappresetano in famiglia. Ovvero i suoi simpaticissimi “cuccioloni” di cane, che in questo periodo si divertono a “giochicchiare” tra la neve dei paesaggi montani a lei molto cari.

Dal contorno all’ebbrezza di mostrare la sua rinnovata bellezza nonostante il periodo che corre, ne passa davvero poco. Paola Turani stavolta è rintanata in casa al “calduccio” con un pigiama rosa firmato e molto sexy

Così si imbatte in un selfie affascinante, dove abbonda in maniera energica, una divicon un dolcissimo viso e degli occhi di ghiaccio, come se fosse un tutt’uno con il paesaggio che la circonda: bellezza pura e infinita