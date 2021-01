Giorgia Rossi, spalle scoperte e vitino da vespa. Quando fascino e bravura viaggiano insieme – FOTO

Giorgia Rossi incanta il web con la sua nuova foto su Instagram che la vede nel backstage di Pressing Italia, in nero e fucsia incanta i fan

La giornalista sportiva della Mediaset, Giorgia Rossi ha pubblicato sul su profilo Instagram una foto che la ritrae prima di entrare in studio per il suo #Pressing per la Befana. Vestita tutto punto dalla firma di Simona Corsellini, la Bellissima bionda della Seria A indossa una gonna color fucsia acceso ed un top a manica lunga nero con spalle scoperte che ne enfatizzano il vitino sottile e le linee delle scapole ed il collo.

Proprio al collo veste un cocker nero in abbinata con la maglia, capelli raccolti su di un lato e trucco marcato ma amai volgare per lei.

C’è chi ironizza che se la batte a colpi di bellezza e bravura con l’altra collega giornalista sportiva, Diletta Leotta. Chi è meglio tra le due? Difficile scegliere vista la bravura e la bellezza di entrambe. Un fan le scrive infatti: “Grazie perché’ oltre ad essere bella sei anche molto professionale…e di questi tempi non è facile🌹👍”.

Giorgia Rossi, vita privata e carriera in casa Mediaset

Giorgia Rossi è conosciuta principalmente per aver condotto diversi programmi sportivi sui canali della rete Mediaset, come Tiki Taka, Pressing e Sport Mediaset Speciale Serie A. Attualmente è considerata una delle migliori giornaliste in circolazione assieme alla Leotta, come abbiamo detto.

Classe 1987, fin da giovanissima dimostra la sua voglia di mettersi in gioco nel campo giornalistico e così a soli venti anni inizia a collaborare con il canale Roma Channel, il canale del noto club calcistico giallorosso. Poi l’approdo in Sky e anche Rai Sport.

La svolta per la sua carriera avviene nel 2018 in occasione dei Campionati Mondiali di Calcio ospitati nella grande Russia, trasmessi sui canali Mediaset. Da quattro anni è fidanzata con il collega giornalista Alessio Conti.