Bevande drenanti anticellulite: depurare l’organismo con bibite calde e fredde!

Il corpo ha bisogno ogni tanto di depurarsi. Quest’abitudine, infatti, rappresenta un’ottima soluzione per combattere la cellulite.

Il corpo è formato per il 70% di acqua che ha un’azione molto importante nell’organismo ed è essenziale per mantenere idratata la pelle, oltre che per favorire le reazioni chimiche che avvengono tra le cellule.

Inoltre, l’acqua è essenziale anche per depurare dalle tossine il corpo. Idratarsi è un gesto semplice, troppo spesso sottovalutato che può trasformarsi in un trucco snellente e anticellulite.

Ovviamente esistono molti alimenti che possono aiutarci nel mantenere il corpo ben idratato. Tra questi vi è sicuramente l’ananas. Questo frutto è un ottimo bruciatore di grasso naturale.

Proprio per questo motivo, l’ananas aiuterà il corpo ad eliminare il grasso in eccesso assorbito, agendo in questo modo anche nell’azione di prevenzione della cellulite.

Infatti le caratteristiche fondamentali dell’ananas sono quelle di drenare e disintossicare il corpo. Oltre ciò, questo frutto è anche ricco di vitamine e antiossidanti, necessari nella lotta ai radicali liberi e all’invecchiamento della pelle. Dopo aver visto come fare una maschera con panna da cucina, ecco ridurre la cellulite con rimedi naturali.

Bevanda allo zenzero: un’ottima soluzione per distruggere la cellulite

Un altro elemento fondamentale è sicuramente lo zenzero. Questa radice ha tantissime proprietà ed è sicuramente un ottimo drenante capace di accelerare il metabolismo facendo bruciare i grassi e aiutandoci nella lotta alla cellulite.

Miscelando questi ingredienti potrete ottenere un’ottima bevanda distruggi cellulite. Basteranno solo 3 fette di ananas fresco, 1 cucchiaio di zenzero fresco grattugiato e dell’acqua minerale.

Mescolate l’ananas e lo zenzero insieme prima di aggiungere l’acqua ed eventualmente dei cubetti di ghiaccio. Il preparato può essere anche utilizzato per l’intero arco della giornata.

Un altro alimento ricco di antiossidanti e disintossicante è sicuramente il limone.

Il limone ci aiuta ad eliminare la cellulite e a preservare la giovinezza della pelle.

L’azione del limone può essere coadiuvata anche dal sedano, molto povero di calorie e ricco di fibre, che ci può far sentire pieni, migliorando la digestione, per un ventre piuttosto piatto.

Come preparare una bevanda contro cellulite

La preparazione di questa bevanda è molto semplice e vi basteranno 1 litro di acqua minerale, 200 g di gambo di sedano e 500 g di limone.

Tagliate il sedano e a cuocetelo in acqua portata ad ebollizione con il succo e la scorza di limone per circa 20 minuti.

Una volta ottenuta la miscela, filtratela e, a seconda delle vostre abitudini, aggiustatela se volete con del dolcificante. Lasciate, poi, la bevanda in un luogo fresco per un po’ di tempo, per poi berla quando sarà fresca.

Potete creare anche delle bevande calde, utilizzando per esempio i mirtilli rossi che hanno un grande potere drenante e protettivo, perfetti per combattere la cellulite. Per aumentare la loro efficacia potete combinarli con il limone e tè verde. Per creare questa bevanda ci basteranno 25 cl di acqua, 1 bustina di tè verde, 5 cl di succo di limone, 30 g mirtilli rossi e 1 cucchiaino di miele.

Una volta portata l’acqua ad ebollizione, metteteci dentro la bustina di tè, il succo di limone, il miele e i mirtilli rossi. Questa bevanda è davvero ottima nelle giornate fredde.