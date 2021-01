Lady Diana, il suo amore dopo vent’anni svela tutta la verità: basta segreti!

Hasnat Khan, il cardiochirurgo e amore di Lady Diana, ha deciso di supportare il primogenito della principessa nella sua battaglia.

Lady D raccontò per la prima volta la crisi del suo matrimonio così: “Il mio matrimonio con Carlo è sempre stato troppo affollato“.

Proprio per questo motivo, la regina decise di divorziare, allontanandosi dalla famiglia reale.

Lady D ha avuto, però, un altro amore: il cardiochirurgo Hasnat Khan.

I due hanno sempre tenuto la loro storia d’amore lontano dai riflettori, ma chi ha avuto l’onore di conoscerli personalmente ha sempre confermato la solidità del legame che li univa.

Lady D parla della sua fiamma: “…è l’unico che non mi venderà mai!”

Si conobbero nel 1995 in un modo stravagante: la regina si recò presso il Royal Brompton, per farsi visitare dall’agopunturista Oonagh Toffolo, quando Hasnat entrò in fretta e furia per avvisare Toffolo che occorreva rioperare il marito d’urgenza a causa in un’emorragia.

Contrariamente a quanto si possa immaginare, il dottore non la degnò di uno sguardo, durante questo primo incontro: le fece solo un rapido cenno e Lady D se ne innamorò perdutamente.

Dopo poco iniziò la storia d’amore tra i due e, nel 1997, Lady Diana disse ad un’amica: “Tutti mi vendono. Hasnat è l’unico che non mi venderà mai”.

Dopo vent’anni il fidanzato della principessa decise di supportare il figlio William, secondo cui l’intervista che rilasciò la madre sul suo matrimonio passato sarebbe stata manipolata.

Le affermazioni del primogenito sono le seguenti: “Una delle qualità più attraenti di Diana era la sua vulnerabilità. In seguito mi sono reso conto che Martin ha individuato questa vulnerabilità e l’ha sfruttata. Le ha riempito la testa di spazzatura”.