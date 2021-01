Elisabetta Gregoraci emozionante con fondoschiena in vista – FOTO

Elisabetta Gregoraci cattura l’attenzione postando uno scatto su Instagram in cui mette in vista il fondoschiena. Fisico statuario, condivide con i follower un momento emozionante. Tantissimi i commenti al post.

Una nostalgica Elisabetta Gregoraci posta su Instagram uno scatto in riva al mare. Si mostra di spalle in contemplazione di uno scorcio di Dubai. In costume, la Gregoraci mette in mostra un fondoschiena perfetto confermando la sua forma smagliante. Nella foto la showgirl non è da sola. Con lei c’è il figlio Nathan.

Nella didascalia Elisabetta scrive: “Anche se sono rientrata mi andava di condividere questa foto con voi che a me piace molto insieme e Nathan. Buona domenica”.

Tantissimi i commenti da parte dei suoi 1,6 milioni di follower. Parole di apprezzamento che mostrano tutto l’affetto dei fan per la showgirl. Non mancano gli interventi sarcastici da parte di qualche haters che tuttavia si perdono nella maggior parte di commenti positivi.

Sui social la Gregoraci è attivissima. Condivide ogni giorno scatti di vita quotidiana e professionale. Per le festività, la bellissima ha postato foto da Dubai. Qui ha trascorso una vacanza e ha fatto visita al figlio e all’ex marito Briatore. Elisabetta non smette mai di stupire i suoi fan. Dopo la caduta dalla verticale realizzata su una palma per una foto ha postato in questi giorni un video che la vede partecipe di un pericoloso gioco di magia.

Gregoraci a Dubai con Briatore: tra i due ex il rapporto è più sereno

Non è solo la bellezza di Elisabetta Gregoraci, ex concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, a conquistare la simpatia del pubblico. La sua spontaneità e positività sono doti molto apprezzate.

L’ex di Briatore è al centro del gossip anche per il rapporto con l’imprenditore. Tra i due sembra essere tornata serenità. Nonostante il divorzio Flavio ed Elisabetta non si sono mai realmente allontanati. Vivono entrambi a Montecarlo, a poca distanza l’uno dall’altra. E nella casa del GF si è parlato molto di questo legame.

Elisabetta ha rivelato di non cercare un nuovo amore. La coppia è molto vicina ma i timori di non riuscire a sanare i problemi che li hanno portati alla rottura impediscono un ritorno di fiamma.