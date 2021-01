Si è appena concluso il big match della diciassettesima giornata di Serie A Roma-Inter: il tabellino e le pagelle della gara.

Inter e Roma si dividono la posta in palio all’Olimpico pareggiando 2-2 nel big match della 17^ giornata di campionato. I padroni di casa sbloccano il punteggio al 17esimo minuto grazie alle rete di Lorenzo Pellegrini che fulmina Handanovic con un preciso rasoterra dal limite dell’area. Nella ripresa, l’Inter in pochi minuti ribalta la partita. Al 56’ Skriniar trova il pareggio salendo in cielo su un calcio d’angolo dalla destra e, sette minuti più tardi, Hakimi firma il 2-1 con un sinistro a giro che si insacca all’incrocio dei pali dopo aver toccato la traversa. A soli 4 minuti dalla fine, i giallorossi trovano il gol del definitivo 2-2 con Mancini che svetta su un traversone di Villar e di testa insacca il pallone alle spalle di Handanovic.

Al 34’ tegola per Conte che è costretto a sostituire per infortunio Darmian, al suo posto in campo l’esterno ex Manchester United Young.

Roma-Inter: il tabellino e le pagelle del big match

La squadra di Conte con il punto conquistato oggi difende il secondo posto e sale a quota 37 a tre lunghezze dal Milan che, nell’anticipo di ieri, ha battuto 2-0 il Torino. I giallorossi, invece, perdono l’occasione di agganciare proprio l’Inter in seconda posizione e rimangono terzi a tre punti di vantaggio dall’Atalanta e a più quattro dalla Juventus che stasera affronterà il Sassuolo.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 7; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 6; Karsdorp 6, Veretout 6 (79′ Cristante s.v.), Villar 6,5, Spinazzola 5 (74′ Bruno Peres 6); Pellegrini 7, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 5,5 (89′ Mayoral s.v.). A disposizione: Farelli, Boer, Jesus, Kumbulla, Diawara, Darboe, Podgoreanu, Providence, Carles Perez. Allenatore: Paulo Fonseca 6,5.

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 5,5; Hakimi 7 (82′ Kolarov s.v.), Barella 5,5, Brozovic 7, Vidal 6,5 (82′ Gagliardini s.v.), Darmian 6 (34’ Young 6); Lukaku 5,5, Lautaro 6 (77′ Perisic 6). A disposizione: Padelli, Radu, Ranocchia, Sensi, Eriksen, Sanchez. Allenatore: Antonio Conte 6,5.

Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

Reti: 17’ Pellegrini (R), 56’ Skriniar (I), 63’ Hakimi (I), 86’ Mancini (R).

Ammoniti: 43’ Lukaku (I), 45’+1 Smalling (R), 65’ Mancini (R), 67’ Bastoni (I), 77′ Villar (R), 90’+5 Perisic (I).

Espulsi: –

Note: 3’ e 5’ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Brozovic (I).

Dopo la sfida contro l’Inter, i giallorossi di Fonseca, venerdì 15 gennaio alle ore 20:45, saranno impegnati nell’attesissimo derby della Capitale contro la Lazio. Sfida emozionante anche per i nerazzurri che, domenica sera ospiteranno a San Siro la Juventus per il derby d’Italia.