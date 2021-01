Chiara Carcano, balletto sexy e cambio look totale: “poliziotta” scatenata – VIDEO

Chiara Carcano scatena la libidine dei fan con un’anteprima mozzafiato prima del “viaggio” tra la gente: cambio look totale e affascinante

Una Chiara Carcano così “frizzantina” difficilmente la si poteva scorgere al giorno d’oggi. Eppure, nonostante il periodo turbolento che corre non ha fatto mancare il suo apporto caloroso alla causa. Lei è inarrestabile nella vita, come al lavoro, dove ogni sabato sera tiene “incollati” milioni di telespettatori su Canale 5

Il volto di “postina” di “C’è Posta Per Te” è ormai comune a tutti, sul piccolo schermo. E chi se non lei poteva contribuire a rendere più rilassanti e felici la vita degli amanti della Mediaset? Se qualche “fiammella” di speranza è ancora viva nello stato d’animo “lacerato” dei cittadini è anche grazie a lei, che non rinuncia a “bussare” alle loro porte di casa per portare un pò di felicità.

Ad oggi la Carcano è pronta per una nuova “missione” di allegria e i fan non possono che assaporare il suo ritorno, dopo l'”abbuffata” di fine anno

Chiara Carcano, stasera c’è posta per…tutti: quanta adrenalina!

Dopo aver smaltito le ultime scorie di fine anno e dell’epifania, la soubrette televisiva della Mediaset, Chiara Carcano ritorna nelle vesti di “postina” di “C’è Posta per Te”. Una gioia immensa per tutti i fan della De Filippi e delle sorprese più belle che può riservare la vita in generale.

Chiara è la testimone per eccellenza delle “buone novelle” ed è per questo che è stata scelta per ricoprire un ruolo molto ambito sul piccolo schermo. Il 2020 tutto sommato per lei è stato l’anno del riscatto sotto la luce abbagliante dei riflettori. Dall'”Oroscopo” di “Così Fan Tutte 2” a sguardi accattivanti, ma sempre riempiti da una “dolcezza” infinita, proveniente dal profondo del suo cuore

Questi sono gli ingredienti base, che l’hanno condotta sul “piedistallo” dello spettacolo e più precisamente nel ruolo di postina di Maria De Filippi. La felicità incontenibile di Chiara è tutta in una clip video di Instagram, che in anteprima annuncia il ritorno di “C’è Posta Per Te”, nelle programmazioni della Mediaset.

Nell’occasione la Carcano scatena tutta l’adrenalina “scomposta“, felicissima di tornare ai “posti di comando”. Un balletto sexy a ritmo di musica che provoca un cambio di look totale e repentino, che la porta sorprendentemente a rivestire dei panni di poliziotta preferita dagli italiani