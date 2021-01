Un Posto al Sole anticipazioni 11 gennaio: scoppia la bomba per Clara e Alberto. Quest’ultimo si vede costretto ad ammettere il suo tradimento alla compagna

Filippo e Serena hanno deciso di accogliere Leonardo nella loro casa per aiutarlo a superare la dipendenza dalla droga. Sicuramente è pieno di buoni propositi e sembra aver accantonato il passato e il dolore che l’uomo ha causato alla loro famiglia. L’atteggiamento positivo di Filippo non è però visto il modo positivo da tutti per finire in guai molti grossi.

Un Posto al Sole anticipazioni di stasera: Clara e Alberto ai ferri corti

Dopo aver ceduto alle provocazioni della sua amica Barbara, Alberto è stato costretto ad ammettere a Clara di averla tradita con lei. La donna, distrutta, si sente umiliata per essersi fidata di lui e per aver contato su di lui durante e dopo la gravidanza. Alberto sta per trasferirsi nel suo nuovo appartamento da single ma Giulia, che ha preso a cuore la sorte di Clara, è pronta a fare da Cupido per la coppia.

Cerruti sta aspettando con trepidante attesa il ritorno di Guido a Napoli, che ha trascorso le vacanze di Natale ad Ischia. Una serie di imprevisti, però, gli impediscono di recarsi al porto per riaccogliere il suo amico.