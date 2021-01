Stivali alti nella wishlist dei saldi 2021: come abbinarli?

Gli stivali alti sono d’obbligo per la wishlist dei saldi 2021. E la sfilata autunno inverno 2020/2021 di Brandon Maxwell ci suggerisce in che modo abbinarli a look disinvolti e casual-chic.

I cuissards, dal francese “cuisse“, cioè coscia erano gli stivali tipici dei corsari ed entrano a far parte del mondo della moda verso la metà del ‘900, resi famosi da figure celebri come Brigitte Bardot, Jane Birkin e, come dimenticare, la sensualissima Julia Roberts in Pretty Woman.

Quella degli stivali alti è una tendenza che non passa affatto inosservata nelle stagioni fredde e, con la loro aria sexy e provocatoria, stuzzicano le fantasie di molte donne che li inseriscono nelle wishlist per questi saldi appena cominciati.

E’ a tutti gli effetti un altro evergreen nella lista delle calzature: non troppo difficile da abbinare, slancia la gamba e dona un tocco d’eleganza anche ai look più basic.

Senza dubbio vanno messi in mostra, perché saranno sempre il punto forte del tuo outfit! Un leggings, un collant velato, una gonna corta, un jeans skinny… insomma, ci si può sbizzarrire e la nostra calzatura farà sempre la sua bellissima figura.

Brandon Maxwell: come consiglia di abbinare gli stivali alti?

Gli stivali alti sono un articolo che ultimamente vediamo comparire spesso sulle passerelle più famose del mondo: aderenti, caldi, trendy, sono un accessorio prodotto tanto dalle maison più lussuose quanto dai brand più economici e alla portata di tutti.

Brandon Maxwell sembrerebbe averli scelti come calzatura d’eccellenza per la sua collezione autunno inverno 2020/2021, mostrata in anteprima in una sfilata a New York lo scorso anno.

Gli iconici stivali texani sono stati l’asso nella manica della presentazione: Brandon Maxwell ce li presenta alti fino al ginocchio, senza il classico tacco, in una versione più raffinata con uno stiletto di 12 centimetri. Sono abbinati ad un paio di pantaloni in denim scuri, aderenti e a vita alta.

Un’alternativa per utilizzare questo stivale è quello di metterlo sulla gamba nuda ed abbinarlo ad una minigonna pieghettata in stile college.

Dall’elegante allo sportivo, gli stivali alti danno importanza ad ogni centimetro delle gambe e completano i più svariati outfit, dall’elegante al più sportivo.