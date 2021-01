La Lombardo appare negli studi Mediaset in un mini abito nero con i lacci, il look è da infarto è davvero magnifica

La bella Ambra Lombardo condivide su Instagram uno scatto che la ritrae con un mini abito sexy nero e corto con lacci ovunque e senza spalline. Incanta il web con la sua bellezza. Nella didascalia scrive “La notte è piccola. E affollata!”. I commenti sono di adorazione e ammirazione:“Ambra grande bellezza e sensualità si coniugano in queste bellissime immagini! E la sensualità è come il silenzio. Ti cattura senza parlare! Un bacio e buonanotte”.

Ambra Lombardo tra calcio e spettacolo e tanto altro

La Lombardo è sicuramente un personaggio dello spettacolo atipico, dalle mille sfaccettature. Laureata in Beni culturali e Archeologia. Insegna lettere e filosofia in un liceo a Milano e intanto fa anche la modella, due lavori in forte contrasto. Nonostante il lavoro di insegnante le piace molto, avrebbe voluto fare l’archeologa. Però la vediamo invece in televisione a fare prima il Grande Fratello 16 e ora la vediamo da Chiambretti per la rubrica “La repubblica delle donne” e anche a Tiki Taka.

Quindi qual’è la vera vocazione di questa bella ragazza? Fa anche l’opinionista da Barbara D’Urso. La sua presenza a Tiki Taka ad esempio non è chiarissima, e alla domanda se segue il calcio, lei risponde che è felice del suo ruolo a Tiki Taka e che segue il calcio e in trasmissione ha anche una rubrica. Si ma di estetica sulle figure dei calciatori in chiave divertente e scrive anche pezzi. Anche alla domanda di quale squadra tifi, risponde che lo svelerà a fine campionato curioso.

I ruoli che ricopre in televisione sono comunque sempre seri, non fa tv trash anche perché per il lavoro che fa fuori dai riflettori non potrebbe e non sarebbe giusto. In ogni caso da ciò che appare e ciò che dice la Lombardo, lei vorrebbe un lavoro a tempo pieno in televisione come conduttrice. Staremo a vedere cosa succederà!