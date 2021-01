Amadeus e la figlia che poco appare. La FOTO e il rapporto con Giovanna

La prima moglie di Amadeus e sua figlia Alice che non tutti conoscono, la giovane è bella e vive in Spagna

Amadeus prima di essere sposato con Giovanna Civitillo, lo era con Marisa Di Martino dalla quale ha avuto una figlia Alice. Oggi è diventata una bella ragazza che vive in Spagna. La mamma di Alice è completamente estranea al mondo dello spettacolo e la figlia ha scelto di vivere lontano dall’Italia.

Nonostante questo Amadeus dice di essere molto legato alla figlia e la raggiunge in Spagna quando può. Ovviamente a causa della Pandemia non si sono potuti vedere come prima, ma grazie alle videochiamate sono riusciti anche a cenare virtualmente.

LEGGI ANCHE>>>Bianca Guaccero: una bocca carnosa da baciare. Che bomba – FOTO

Alice la figlia di Amadeus, la gioia e l’orgoglio di papà

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Levante da impazzire con minigonna inguinale, mai vista così – Foto

La figlia di Amadeus è laureata in Fashion Business e vive all’estero. La moglie di Amadeus Giovanna ha raccontato di aver conosciuto Alice quando aveva solo 5 anni, e che è stata lei ad aver spinto il padre tra le sue braccia. Dice anche di aver scoperto grazie a lei la sua voglia di essere mamma. Alice è stata anche la testimone di nozze vista la loro storia così bella, per ben due volte tra l’altro.

I due infatti si sono sposati una volta nel 2009 e un’altra nel 2019 in chiesa, dopo che Amadeus è riuscito ad ottenere l’annullamento dalla Sacra Rota. Ci tenevano molto a fare questo passo anche in chiesa poiché molto credenti entrambi. Giovanna ha anche voluto precisare che la loro non è una famiglia allargata, ma bensì una bella famiglia di cui Alice è parte integrante insieme al fratellino, figlio di Giovanna e Amadeus.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

La coppia si è conosciuta durante le riprese del programma L’Eredità, di cui Amadeus era conduttore e Giovanna ballerina. Il primo passo lo avrebbe fatto proprio Amadeus, facendo recapitare un bigliettino alla bella ballerina chiedendole di prendere un caffè insieme. Il resto è storia.