GF Vip: De Grenet e Zalletta ed il ritorno del “comodino”, da chi proviene?

Sotto l’occhio onnipresente del Grande Fratello Vip torna ancora una volta alla ribalta la questione del “comodino”. Dopo l’indimenticabile esordio da parte di uno dei concorrenti, che definirà in tal modo il coinquilino della casa Andrea Zalletta, quel soprannome non lo abbandonerà più. Passeranno anche le settimane ma alcuni aneddoti sembrano essere destinati a doversi ripetere. Stavolta però il continuatore della tradizione “comodiniana” sembra non voler venire allo scoperto. Sulla questione indagano in questo momento la conduttrice Samantha De Grenet ed il sospettoso interessato.

GF Vip: il ritorno del comodino, indaga la De Grenet

L’indagine inizia in concomitanza con la scorsa puntata e la rispettiva nomination che, a quanto pare, ha turbato gli animi di alcuni. Secondo i discorsi del trio, fromato da Andrea, Samantha e Cecilia Capriotti, sdraiati occhi negli occhi sui divanetti della casa più seguita d’Italia, qualcuno sarebbe tornato ad utilizzare quel soprannome.

Adesso non resta che scoprire l’identità del presunto autore nostalgico. Il soprannome di “comodino” era stato affiabiato a Zalletta, su sapiente spiegazione del suo significato dal goliardico Tommaso Zorzi, fin dal primo mese.

E da allora, nonostante il suo modo di prendere in simpatia l’appellativo, pare che nel suo inconscio si nasconda un tiepido desiderio di rivalsa. Il trio, nonostante sembri essere sulla buona strada, attende con ansia che venga fatta luce sull’accaduto. Con molta probabilità prossimamente l’arcano sarà svelato in una delle clip settimanali portatrici di verità.