Miriana Trevisan: décolleté scoperto e labbra da baciare, bella (FOTO)

Miriana Trevisan non lascia scampo ai fan sui social: bella da morire e le sue foto fanno il giro del web, le avete viste?

Non è la Rai è il suo momento di esordio, era 1991 e per Miriana Trevisan iniziava la sua carriera televisiva. Si è fatta conoscere dal pubblico italiano partecipando a programma come Striscia la notizia, La Corrida, Pressing e La ruota della fortuna. Ha avuto una relazione importante con il cantante Pago con il quale ha dato alla luce un figlio, oggi un bambino meraviglioso. L’artista in quegli anni le ha dedicato anche una canzone dal titolo Parlo di te.

Miriana Trevisan: su Instagram boom di like FOTO

Miriana Trevisan è molto attiva sui social dove è seguita da quasi centocinquanta mila follower con i quali condivide degli scatti sensuali e accattivanti che lasciano il web senza parole. La donna all’età di quarantotto anni ha ancora bellezza da vendere e su Instagram è una bomba. Il nero è il suo colore preferito e si nota, visto che nella maggior parte di foto indossa outfit così. Sempre elegante e di classe, capelli al vento e lo stile in ogni occasione.

Sguardo rivolto verso l’infinito, il trucco non deve mai mancare e con esso anche il rossetto. Rosso per eccellenza. E poi quel vestito con una scollatura che mette in mostra il suo décolleté. Le forme non le mancano!

“Il nero contiene tutto” scrive in una foto, riprendendo una frase di Coco Chanel. E’ o non è il suo colore preferito?