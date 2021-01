A seguire la testimonianza di un ristorante, il quale ha denunciato il fattorino di Deliveroo per antisemitismo.

Two kosher restaurants in the city of Strasbourg, France said they were declined service by at least one @Deliveroo_FR delivery person, saying he “does not want to serve Jews”. This is outright discrimination, and the employee should be fired.

“Non consegno agli ebrei”. Questo è quello che avrebbe detto un fattorino Deliveroo a due ristoratori di Strasburgo. Di conseguenza, questi ultimi hanno deciso di presentare denunciarlo per antisemitismo. Il capo del locale ha raccontato al canale francese CNEWS quello che è successo giovedì scorso: “prima di chiedermi il numero relativo all’ordine, il fattorino era interessato a sapere nel dettaglio le portate richieste dal cliente.” Una volta appreso che in quell’occasione avrebbe trasportato delle specialità israeliane, il dipendente di Deliveroo si sarebbe rifiutato a prestare il nostro servizio di consegna di cibo asporto. La sua risposta è stata agghiacciante: “ah beh, allora non lo consegno.”

🇫🇷 Two kosher restaurants in Strasbourg were declined service by at least one deliveryman who allegedly said he does not want to serve Jews.

This is absolutely unacceptable & a reminder of the work that’s left for all of us in rooting out antisemitism.https://t.co/KS5kuIcyw0

— European Jewish Congress (@eurojewcong) January 12, 2021