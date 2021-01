Amadeus, tensione in trasmissione: il silenzio assordante poi la svolta

Ieri sera come di consueto è andato in onda Amadeus con “I soliti ignoti”, all’improvviso c’è stata tensione in trasmissione per un episodio particolare

“I soliti ignoti” è un appuntamento fisso per gli appassionati dei giochi di Rai Uno, che va in onda all’ora di cena e tiene compagnia le famiglie riunite a tavola. La trasmissione ha il suo pilastro nel conduttore, uno dei più amati dagli italiani, forse il più amato. Amadeus infatti è stato confermato come presentatore di Sanremo per il secondo anno consecutivo, dopo aver fatto divertire e appassionare il pubblico della kermesse canora in coppia con Fiorello. Anche insieme a Gianni Morandi durante lo show di capodanno “L’anno che verrà” si è dimostrato molto affiatato con il cantante riuscendo a superare vari strafalcioni e stonature di alcuni artisti durante la serata. Inoltre si è distinto anche nel canto. Ma principalmente le persone lo conosco come il volto noto de “I soliti ignoti”.

LEGGI ANCHE -> Samantha de Grenet, sorriso smagliante e fisico da ragazzina FOTO

Tensione in trasmissione a “I soliti ignoti”, Amadeus supera il silenzio