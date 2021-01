Rissa in un supermercato, calci e pugni tra impiegato e cliente: il motivo

Un addetto di un supermercato di Fabriano (Ancona) ed un cliente si sono resi protagonisti di una rissa perché quest’ultimo aveva la mascherina abbassata.

Momenti di terrore in un supermercato del centro storico di Fabriano (Ancona), dove nel pomeriggio di ieri è scoppiata una rissa tra un cliente ed un addetto. Motivo del contendere? Il mancato rispetto delle normative anti covid. Il cliente protagonista della rissa, difatti, sarebbe entrato nel discount non indossando correttamente la mascherina, come previsto dalla legge. Una volta richiamato dall’addetto, si è scatenato il litigio sfociato nella colluttazione. I due, divisi dalle forze dell’ordine, sono rimasti feriti e si è reso necessario l’intervento dei soccorsi.

Una lite è sfociata in una violenta rissa con calci, pugni e schiaffi. È accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 gennaio, in un supermercato del centro storico di Fabriano, in provincia di Ancona. Stando a quanto riporta la redazione di Today, un addetto dell’esercizio commerciale aveva invitato un cliente, entrato non indossando correttamente la mascherina, a sistemare il dispositivo di protezione personale come previsto dalle normative per limitare il contagio da coronavirus. Dopo il richiamo i due hanno ingaggiato una lite che è proseguita in strada, all’esterno del supermercato, sfociando poi in una violenta rissa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che sono riusciti a separare i due protagonisti, entrambi italiani e sulla quarantina, interrompendo la colluttazione non senza difficoltà. Sopraggiunti anche gli operatori sanitari del 118 che hanno preso in cura i due rimasti feriti nella rissa. Per l’addetto al supermarket, come riporta Today, la prognosi è stata sciolta in 30 giorni.

La polizia giunta sul posto ora sta indagando per ricostruire la dinamica della vicenda e chiarire se qualcun altro soggetto sia coinvolto.

Quello accaduto ieri è l’ennesimo episodio di una lite scoppiata per il mancato utilizzo o per l’utilizzo non corretto della mascherina da quando si è diffusa l’epidemia nel nostro Paese.