Studente in rianimazione per colpa del gel igienizzante: la ricostruzione dell’accaduto

Uno studente del liceo Cotugno de L’Aquila è ricoverato in gravi condizioni dopo aver ingerito il gel igienizzante per le mani posto all’uscita del bagno della scuola.

Un ragazzo di 19 anni è stato ricoverato in rianimazione dopo aver ingerito del gel igienizzante per le mani. È accaduto nel pomeriggio di ieri a L’Aquila. Stando alle prime informazioni, lo studente avrebbe ingerito il gel che si trovava all’esterno del bagno del liceo che frequentava. Lanciato l’allarme presso l’istituto sono giunti i soccorsi del 118 che hanno portato il giovane in ospedale, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni ed in prognosi riservata.

Dramma al primo giorno di scuola dopo le vacanze al liceo classico Domenico Cotugno de L’Aquila, dove un ragazzo di 19 anni ha ingerito il gel disinfettante anti Covid che si trovava all’uscita del bagno. Lo studente, a cui era stato assegnato un insegnante di sostegno, secondo quanto riporta Leggo, nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 gennaio, dopo essere uscito dal bagno ha ingerito la sostanza tossica ed ha iniziato a sentirsi male.

Presso l’istituto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, ha trasportato d’urgenza lo studente all’ospedale del capoluogo abruzzese. Qui i medici hanno disposto il ricovero nel reparto di rianimazione, dove ora si trova in gravi condizioni ed in prognosi riservata. Saranno determinanti le prossime ore, come riporta Leggo, per capire come il corpo del 19enne possa reagire alla sostanza ingerita.

Il ragazzo, insieme ai suoi compagni, era tornato proprio ieri in classe dopo le festività natalizie per le lezioni in presenza. L’Abruzzo è, difatti, una delle tre regioni in Italia dove è stato stabilito il rientro tra i banchi per sostituire la didattica a distanza.

Non si tratta di un caso isolato quanto accaduto allo studente abruzzese. Da quando è scoppiata la pandemia sono diversi gli episodi di persone che hanno ingerito, chi per errore chi no, il gel disinfettante per le mani.