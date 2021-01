Dramma sui binari, muore una donna: sospeso il traffico ferroviario

Questa mattina una donna è stata travolta e uccisa da un treno in corsa sui binari all’altezza della stazione di Bastia Umbra.

Tragedia a Bastia Umbra, in provincia di Perugia nella mattinata di oggi. Una donna di 57 anni è stata travolta e uccisa da un treno sui binari lungo la linea Terni-Terontola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima e le forze dell’ordine che stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto. A causa dell’incidente il traffico ferroviario sulla linea è stato sospeso.

Leggi anche —> Tragico incidente domestico: muore bambina di due anni

Perugia, donna travolta ed uccisa da un treno: tragedia sui binari in mattinata

Leggi anche —> Malore al parco, ambulanza bloccata per un assurdo motivo: muore un avvocato

Una donna di 57 anni è morta questa mattina, martedì 12 gennaio, nella stazione di Bastia Umbra, comune in provincia di Perugia. La 57enne, secondo quanto riporta la redazione locale dell’Umbria Journal, sarebbe stata centrata in pieno dall’Intercity Tacito che viaggiava lungo la linea Terni-Terontola. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo alla vittima che si era avvicinata ai binari venendo travolta dal convoglio fermatosi a circa 400 metri di distanza.

Lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, ma per la 57enne non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico non ha potuto far altro che costatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate.

Intervenuti anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia ferroviaria ed i carabinieri. Le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire le dinamiche della tragedia e non escludono alcuna ipotesi. Tra queste quella secondo la quale, riporta l’Umbria Journal, la donna possa aver confuso l’Intercity, che non si ferma a Bastia, con un regionale avvicinandosi ai binari. Non si esclude anche l’ipotesi di un gesto volontario da parte della donna. A far chiarezza potranno essere i filmati delle telecamere di sorveglianza che verranno esaminati dagli inquirenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il traffico ferroviario è stato sospeso e Trenitalia ha attivato il servizio sostitutivo con autobus per consentire i viaggi sulla linea teatro dell’incidente.