Olio di Neem, proprietà e benefici di un potente alleato per la nostra bellezza

L’olio di Neem è ricco di proprietà benefiche. Poco conosciuto in Italia ha molteplici usi e sarebbe utile averlo sempre in casa

Se ne parla ancora poco eppure l’olio di Neem è un potente alleato per la nostra bellezza, al pari di quello più commerciale di lavanda, cocco o argan.

Questo olio L’Olio di Neem è ricavato a freddo dai semi di Azadirachta, una pianta originaria dell’India, ed è ricchissimo di proprietà benefiche soprattutto per la cura della pelle e dei capelli ma è sfruttato anche per le sue proprietà antibatteriche e antibiotiche.

L’olio di Neem puro ha un odore abbastanza sgradevole, simile a quello acre dell’aglio, dunque melio evitare quei composti troppo profumati perché sicuramente contengono additivi e fragranze chimiche. Alla vista presenta un colore scuro che vira tra il marrone e il verde ed è molto sensibile ai cambi di temperatura per cui meglio sempre conservarlo in un ripiano chiuso del bagno o della cucina.

LEGGI ANCHE -> Alitosi: i rimedi naturali per avere un alito sempre fresco

Olio di Neem a cosa serve: benefici e proprietà

LEGGI ANCHE -> Pulizia dentale: il prodotto da non utilizzare per evitare pericoli

L’olio di Neem ha molteplici usi e sarebbe utile averlo sempre in casa. Se parliamo di capelli, l’olio di Neem è prezioso in caso di secchezza, punte sfibrate e forfora, mentre per la pelle, invece, è un toccasana in caso di acne, psoriasi, eczemi.

L’alto contenuto di vitamina E e di acidi grassi essenziali permettono a questo olio di contrastare l’azione dei radicali liberi e prevenire le rughe, regalando una pelle liscia e luminosa. Suggeriamo quindi di aggiungerne alcune gocce nella crema abituale per il viso e decolleté oppure nello shampoo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Questo rimedio naturale è anche un antivirale, antibatterico, antiparassitario e antifungino, è in grado infatti di tenere lontani i pidocchi, zecche e pulci. L’olio di Neem non si può assumere per bocca, ma si può impiegare esclusivamente per uso esterno, meglio se diluito nell’acqua della vasca per lenire le infiammazioni e combattere l’acne.