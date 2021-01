Diletta Leotta sul pavimento, addosso solo la camicetta e gli slip – FOTO

Diletta Leotta è strepitosa stesa sul pavimento durante una mattinata di lavoro. Camicia e slip il suo look perfetto, che splendore

Sensazionale, afrodisiaca, meravigliosa. Diletta Leotta non smette mai di stupire il suo pubblico e su Instagram non perde occasione di mostrare il suo lavoro. Foto di shooting, della serie A e di programmi radiofonici, la giornalista ha fatto della sua passione il suo stile di vita. Una cosa però bisogna notare: sul suo profilo social non ci sono tracce della sua vita privata e sentimentale. La donna vuole rimanere in incognita al riguardo?

Diletta Leotta: in slip sul pavimento FOTO

Diletta Leotta è una donna dalle mille sfumature, l’abbiamo conosciuta a Mediaset a Il compleanno di La5 e poi nel 2012 come meteorina di Sky Meteo 24. Oggi è una donna affermata nel mondo del giornalismo sportivo e nella radio. Non solo talentuosa ma anche bella, trascorre alcune giornate dedicandosi a shooting fotografici dove tutte le sue qualità vengono messe in mostra. La sua ultima foto ne è un esempio, avete visto che splendore?

Tacchi neri, gambe scoperte e una camicia bianca che copre le sue forme. Sotto uno slip nascosto ma che i fan immaginano con la loro fantasia. E subito è boom di like e commenti. “Alla faccia” scrive un utente; “Bella donna” afferma un altro.

Alla Leotta il sorriso non manca mai, il suo ottimismo e la sua positività arrivano dritti al cuore degli italiani che la seguono e la ammirano. La giornalista ha già fatta tanta strada, ma la sua carriera è solo all’inizio.