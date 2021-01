Avete mai visto Antonella Liuzzi, moglie di Lino Guanciale? Si sono sposati quest’estate in gran segreto.

Quante volte cedete alla tentazione di sbirciare la biografia delle star solo per sapere quanti figli hanno o com’erano da giovani? Quante volte avete desiderato sapere qualcosa di più della loro vita, anche solo per sentirli più umani e vicini a voi? Yeslife vi racconta tutti i retroscena e i piccoli momenti “dietro le quinte” dei personaggi più amati della tv (e non solo).

Oggi scopriamo qualcosa di più su Antonella Liuzzi, moglie di Lino Guanciale. I due si sono sposati proprio quest’estate!

Leggi anche -> Il Commissario Ricciardi, il VIDEO promo con Lino Guanciale nei panni del detective

Antonella Liuzzi, chi è la moglie di Lino Guanciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Liuzzi (@moonriver_al)

Leggi anche -> Avete mai visto la fidanzata di Flavio Insinna? La loro è una favola moderna

Era il 18 luglio quando Lino Guanciale ed Antonella Liuzzi convolavano a nozze, il 19 quando la notizia raggiungeva la stampa. Una celebrazione civile a porte chiuse, molto intima, annunciata al mondo dal Gazzettino di Noci (Bari), dove la donna è nata e cresciuta.

Antonella Liuzzi, si sarebbe scoperto dopo, è project manager della SDA School of Management della Bocconi, luogo dove i due si sarebbero incontrati anni fa. Nel corso della sua esperienza universitaria ha vissuto per un certo tempo ad Hong Kong ed ha conseguito un Master in Gestione delle Risorse Umane all’Università di Roma Tre.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Liuzzi (@moonriver_al)

Fino a qualche tempo fa, Antonella Liuzzi aveva un profilo Instagram privato, ma da quando ha rimosso le restrizioni è possibile scorrere le sue foto e scoprire tanti teneri scatti di Lino Guanciale fuori dal set.