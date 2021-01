Il Commissario Ricciardi, il VIDEO promo con Lino Guanciale nei panni del detective

Arriva il primo video-promo de Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale nei panni di un affascinante detective.

Manca sempre meno alla messa in onda de Il Commissario Ricciardi, la nuova serie con protagonista Lino Guanciale. La fiction, che andrà in onda su Rai 1 a partire dal 25 gennaio, racconta la storia di un detective schivo e scontroso alle prese con un terribile dono lasciatogli in eredità dalla madre. Fin dalla nascita, Ricciardi ha la capacità di rivivere gli ultimi istanti di vita dei morti di morte violenta e può sentire i loro ultimi, strazianti pensieri. L’arrivo di due donne molto diverse tra di loro sconvolgerà per sempre la sua tetra e monotona routine.

Il Commissario Ricciardi, Lino Guanciale nei panni di un affascinante detective anni ’30

“Ogni delitto mi parla. Questo è il mio segreto… e la mia maledizione”. Così il detective Ricciardi descrive il suo dono in uno dei due video teaser rilasciati nelle ultime ore dalla Rai. Nel secondo breve video, il commissario spiega invece ad una misteriosa donna i due motivi che secondo lui portano gli uomini a morire: la fama e l’amore. Come sempre l’interpretazione di Lino Guanciale si rivela magistrale, adatta alle commedie così come ai drammi in costume.

La fiction è diretta da Alessandro D’Alatri e vedrà tra gli altri la partecipazione di Serena Iansiti e Maria Teresa Ratti.