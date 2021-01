Michela Persico, la scollatura è da brividi, la FOTO segna un gol pazzesco

Michela Persico, fidanzata di Daniele Rugani, è un’esplosione di sensualità: ecco l’ultimo scatto che ha conquistato i followers

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

L’ultimo scatto Instagram di Michela Persico ha letteralmente scatenato la fantasia degli utenti che la seguono. La splendida giornalista, fidanzata dell’ex difensore juventino Daniele Rugani, è una femme fatale in piena regola. Con indosso una gonna longuette sui toni del blu, ed una maglia dalla scollatura mozzafiato, la Persico non poteva di certo passare inosservata. La foto, in breve tempo, ha ottenuto il boom di likes.

Gli apprezzamenti da parte dei fan si sprecano: “Sei super stupenda“, “Affascinante creatura“, scrivono sotto al post.

LEGGI ANCHE —> Chiara Nasti, tris di FOTO in reggiseno, impossibile scegliere. Una bomba

Michela Persico: alcune curiosità sulla fidanzata di Rugani

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

LEGGI ANCHE —> Michela Persico, il primo, il secondo e lei è il dolce. Che bellezza – FOTO

In molti la conoscono per essere la fidanzata di Daniele Rugani, ex difensore della Juventus ed attualmente in prestito al Rennes. Tuttavia, la bellissima Michela Persico ha alle spalle una solida formazione professionale, che le ha permesso di affermarsi come giornalista sportiva. Classe 1991, Michela vanta anche di un passato da modella, in seguito messo da parte per inseguire la sua passione più grande: quella per il giornalismo.

La Persico, contrariamente a quel che si potrebbe pensare, è poco avvezza agli eventi mondani. “Non mi piacciono le discoteche e non frequento la movida. Ho studiato tanto per laurearmi in Lingue e diventare una giornalista“: queste le parole dell’ex modella. Michela, il cui lavoro sembra darle immense soddisfazioni, è anche una vera star del web. Con 652mila followers, il suo profilo è costellato di foto che ne mettono in evidenza l’invidiabile fisicità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Dal 2016, l’ex modella è fidanzata con il calciatore Daniele Rugani. Il loro amore, nato per caso durante un evento sportivo, procede a gonfie vele, tanto che i due sono di recente diventati genitori del piccolo Tommaso.