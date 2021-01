Storie Italiane, la gaffe in diretta che paralizza Eleonora Daniele

Gaffe a Storie Italiane, la Daniele cerca di intervenire per porre rimedio ma la frase è stata ormai detta. Il gelo in studio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Eleonora Daniele conduce Storie Italiane il format Rai che ogni mattina fa compagnia a milioni di italiani e che affronta tantissimi argomenti, dall’intrattenimento quindi curiosando tra le vite dei personaggi, a storie decisamente dal tenore diverso e che colpiscono la società. Ovviamente larghissimo spazio lasciato al problema Covid-19 ed in particolar modo sulla questione vaccino che da sempre ha suscitato non pochi contrasti, non solo in TV ma in genere dà motivo di conversazione e anche di scontro. Proprio sul vaccino la Daniele tenta l’impossibile ma la dichiarazione ormai è stata resa.

LEGGI ANCHE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Storie Italiane, Eleonora Daniele: “Ma non puoi mica…”

LEGGI ANCHE –> GF Vip: Tommaso Zorzi racconta nel dettaglio il retroscena con Stefania Orlando

Il clima si fa sicuramente più teso quando Bobby Solo, ospite della puntata interviene sul tema. Al cantante viene chiesto infatti se favorevole o contrario al vaccino, lo stesso risponde: “Mi farò consigliare da alcuni amici quale fare”. Una frase detta sicuramente con ingenuità, dettata anche dalla confusione che spesso i media creano involontariamente. Subito arriva l’intervento della padrona di casa la quale sottolinea “Ma non puoi mica scegliere quale vaccino fare”. Bobby Solo quindi motiva la precedente affermazione non gradita: “Da ignorante in materia, pensavo si potesse scegliere… Allora ognuno farà il vaccino che gli verrà indicato”. Il cantante 75enne non ha mai nascosto di avere paura del virus che ormai da quasi un anno interessa il paese e non solo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bobby Solo (@bobbysolofficial)

“…prima sembra che vada meglio poi va peggio…” questo è quanto dichiarato dal cantante di recente da Fabio Fazio a Che Tempo che fa.