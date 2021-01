Michela Persico fantastica su Instagram: la giornalista ha condiviso uno scatto in cui ha mostrato a tutti la sua bellezza.

Michela Persico è sicuramente una delle giornaliste più amate dal pubblico italiano. La classe 1991 opera in ambito sportivo ed è sentimentalmente legata al difensore della Juventus Daniele Rugani. I due, la scorsa primavera, sono stati positivi al coronavirus. Nonostante il periodo buio, la coppia ha avuto da poco uno splendido bambino.

Michela è seguitissima in particolare su Instagram. La 29enne ama postare scatti in cui mette in mostra il suo fisico esplosivo e la sua bellezza da capogiro. La giornalista, poco fa, ha deliziato tutti con una foto magnifica. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Michela Persico, scatto dolcissimo: bellezza straordinaria

Michela, poco fa, ha deliziato la platea con uno scatto bellissimo. La giornalista indossa una canotta strettissima che mette in risalto le sue forme. Il suo viso è incantevole come sempre, mentre le sue labbra carnose fanno impazzire tutti. La classe 1991 ha tra le piani due vassoi con pietanze diverse.

Il post ha già raccolto 14mila cuoricini. “Lo shopping del sabato, al mercato. Italia vs india, voi quale preferite? – Pollo arrosto con patate – Pollo al curry con riso indiano?”, ha scritto nella didascalia. Gli utenti stanno ovviamente commentando con enfasi e stanno inondando il post di complimenti.

Michela ha partorito lo scorso settembre: gli scatti in famiglia sono decisamente dolcissimi ed entusiasmano i fan.