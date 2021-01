Marina La Rosa, eleganza e stile insieme alle sue opere d’arte: che spettacolo – FOTO

Marina La Rosa ha condiviso una foto su Instagram in cui si mostra in abiti eleganti e semplici di spalle alla parete dove sono affisse alcune delle sue opere d’arte

Marina La Rosa si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello condotto da Daria Bignardi. Per le sue “tattiche” di seduzione alcuni la soprannominarono la “gatta morta”. Si ricordano le sue avances fatte a Pietro Taricone nel lontano 2000 all’interno della casa di Cinecittà. Alla fine lui preferì Cristina Plevani (la vincitrice finale), con cui ci fu del tenero. Oggi Marina La Rosa ha un profilo Instagram che conta più di 82 mila follower e da poco ha condiviso uno scatto dove è appoggiata a una parete di cuori: i suoi quadri che hanno come protagonista proprio l’organo umano per eccellenza. Le opere d’arte, come lei stessa scrive nella didascalia alla foto, sono esposte in una mostra nella città di Messina, di cui è nativa.

Marina La Rosa: carriera e vita privata della ex gieffina