Scava un tunnel sotterraneo per raggiungere l’amante ma qualcosa va storto

Messico, un muratore ha scavato un tunnel sotterraneo per poter far visita alla sua amante che abitava di fronte alla sua abitazione

Sembra la trama di un qualche film fantascientifico ma è davvero la storia accaduta in Messico. Un uomo è stato sorpreso dal marito della propria amante proprio mentre usciva da un buco nel pavimento posto sotto il letto della camera per non essere visto.

La vicenda è stata riportata direttamente nelle pagine del Daily Mail e spiega come l’uomo in questione, Antonio, muratore di Villas Del Prado, fosse sposato ma avesse una relazione extraconiugale proprio con una vicina di casa poco distante dalla sua abitazione.

Il Messico è sicuramente noto per essere un Paese con molti tunnel segreti sotterranei per via dei numerosi cartelli della droga che per scappare e non essere catturati dalla polizia hanno escogitato questo ingegnoso sistema di vie di fuga alternative. Quindi non è difficile imbattersi in percorsi proprio sotto la propria abitazione.

Il “tunnel dell’amore” si rivela pericoloso, il marito di lei scopre tutto. La notizia è virale in Messico

Anche Antonio deve essere rimasto sorpreso in un primo momento ma poi ha sfruttato la situazione a suo vantaggio per poter allungare il tunnel e farlo sbucare proprio in camera da letto di Pamela, la sua amante. Per lui, muratore ed esperto in costruzioni non è stata un’impresa troppo ingegnosa. In pochi mesi l’impresa è stata compiuta iniziando ad incontrarsi proprio mentre il marito di lei usciva per andare a lavoro la sera come guardiano notturno.

Una sera però Jorge, il marito, torna a casa senza preavviso e per non farsi scoprire Antonio imbocca il tunnel per tornare a casa. Jorge dopo aver supervisionato la camera in cerca dell’amante della moglie trovata nuda in camera, scova il tunnel e lo insegue dentro il tunnel sbucando nella sua casa.

La moglie di Antonio credendo che si trattasse di un malvivente entrato in casa pronto a ferire il marito, chiama la polizia locale. Presto fatto, la notizia rimbalza presto su tutti i maggiori notiziari del Paese per il meccanismo escogitato dall’uomo che ora è stato buttato fuori casa dalla moglie e rischia una bella sanzione per aver scavato il tunnel sotterraneo.