Un Posto al Sole anticipazioni 13 gennaio: Filippo e Leonardo in pericolo. I due uomini sono stati rapiti e Serena comincia ad essere davvero preoccupata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Leonardo ha rivelato dei nuovi dettagli sulla morte di Tommaso che hanno messo in crisi la loro convivenza. Filippo, seguendolo, si è imbattuto insieme a loro in due pericolosi criminali che li hanno rapiti facendo perdere le loro tracce. Dal momento che Filippo e Leonardo sono spariti all’improvviso da ore, Serena comincia ad essere davvero molto preoccupata per suo marito.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: ”Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Un Posto al Sole, Vittorio capisce il talento di Alex

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Vittorio è stato molto concentrato su se stesso di recente, convinto di poter sfondare nel mondo della radio. A causa di queste sue aspirazioni si sta comportando da egoista con Alex, che si è vista costretta a rinunciare ad una proposta di lavoro davvero molto allettante che le permetterebbe di trasferirsi a Madrid. Alex comincia però a provare dei rimorsi per la sua scelta e Vittorio se n’è accorto: cercherà di convincerla a partire o a rimanere?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

La convivenza con Vittorio, ha portato il fidanzato di Salvatore ad essere geloso, il che rende Cerruti davvero molto soddisfatto. Intanto Niko sta cercando di mandare avanti lo studio da solo e una proposta di suo padre Renato potrebbe davvero mandarlo su tutte le furie.