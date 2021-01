Fiorella Mannoia sorprende tutti: “Ecco cosa succederà domani”

Fiorella Mannoia, una delle artiste più apprezzate dal pubblico italiano, è pronta a tornare in tv: questa volta condurrà un programma tutto suo

“La musica che gira intorno” è il nome del format televisivo che, a partire da domani, verrà condotto proprio da Fiorella Mannoia. L’artista, la cui ultima esperienza televisiva risale al 2017, è pronta a tornare in grande stile, affiancata da ospiti imperdibili. Il programma andrà in onda per due soli appuntamenti, venerdì 15 gennaio e venerdì 22 gennaio. Per l’artista, si tratta di un’occasione speciale che rimarcherà l’importanza della musica nella nostra vita. “La musica gira intorno a noi e non ci lascia mai“, ha detto la cantante a proposito dello show.

“La musica che gira intorno”, il nuovo programma di Fiorella Mannoia

Sarà un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, e andrà in onda a partire da domani, venerdì 15 gennaio: il programma “La musica che gira intorno”, condotto da Fiorella Mannoia, sarà interamente incentrato sulla musica. Nonostante l’impossibilità di far presenziare il pubblico, a causa del Covid, la serata verrà movimentata tramite la presenza di grandi ospiti.

Lo show trasmesso dalla Rai, stando a quanto trapela dall’ANSA, vedrà numerosissimi artisti al fianco della Mannoia. Claudio Baglioni, Ambra Angiolini, Gigi D’Alessio, Flavio Insinna, Ligabue: questi sono solo alcuni dei nomi che circolano nelle ultime ore. Ancora da chiarire l’eventuale presenza dell’amato presentatore Amadeus. “Le canzoni ti ricordano momenti, amori nati o finiti, sapori, odori, luoghi, come nessun’altra arte sa fare“: la conduttrice ha descritto con queste parole lo spirito del nuovo format.

Verrà trasmesso all’interno del Teatro 1 di Cinecittà Word a partire da domani, ma per due soli appuntamenti: la serata di chiusura si terrà infatti venerdì 22 gennaio. Per i telespettatori, lo show sarà l’occasione giusta per lasciarsi trasportare dalla musica lontani dalle preoccupazioni quotidiane.