Regalo San Valentino fai da te per lui: come sorprendere la persona amata!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come fare bella figura con il partner. Idee e spunti interessanti!

Il 14 febbraio è ormai alle porte e ovviamente tutti i pensieri sono rivolti a far felici e a stupire il partner. Uno degli aspetti più belli dei regali è sicuramente dare quel tocco di personalizzazione che li rende davvero unici. Per questo motivo, il regalo ideale per San Valentino è sicuramente un oggetto realizzato con le vostre stesse mani che sicuramente emozionerà ancora di più la vostra dolce metà.

Tuttavia è davvero difficile scegliere un regalo originale e non cadere nella banalità. Con un po’ di ingegno e qualche consiglio, però, potrete raggiungere il vostro obiettivo. Dopo aver visto i regali fai da te per San Valentino per lei, ecco cosa regalare al vostro lui.

Idee per regalo di San Valentino per lui: idee creative e fai da te

Optate per il classico oggetto simbolo di San Valentino: un cuore. Potete realizzarlo magari con un uncinetto e metterlo in modo da ornare una semplice cornice. Se davvero volete stupire il vostro lui, potete anche farne due in modo da andarli a disporre vicino, quasi a simboleggiare due cuori come i vostri che si stringono rappresentando quel legame profondo che lega due persone.

Dello stesso genere potete anche optare per un portafotografie a forma di cuore. Lo potete realizzare facilmente in stoffa in modo da poterlo mettere sulla tavola o sul comodino. Magari potete inserire anche la foto più rappresentativa della vostra storia d’amore in modo da essere sempre presente nel cuore del vostro lui.

Se, invece, avete intenzione di improvvisarvi provetti chef, e regalare una cena a lume di candela al vostro lui condita da baci e coccole, allora potete optare per la realizzazione di porta candele per la tavola. Tutto ciò che vi servirà per realizzarlo sarà 1 semplice bicchiere di vetro e della carta velina rossa che andrete a ritagliare formando dei cuori che, poi, andranno attaccati al vostro bicchiere.

Se volete volete dare libero sfogo al vostro lato poetico e romantico, potete anche optare per la realizzazione di bigliettini personalizzati magari a forma di cuore. È un regalo di sicuro impatto e che sorprenderà ed emozionerà sicuramente il vostro lui. Potete optare per dei bigliettini di colore rosso, magari tenuti insieme da una molletta su cui potete dipingere la sagoma di due innamorati che si baciano.

Realizzare biglietti coupon

Un’altra idea davvero originale con cui potete stupire la vostra dolce metà è sicuramente la realizzazione di biglietti coupon. Magari potete regalare dei love coupon su cui andrete a scrivere quello che potete fare insieme. È una sorpresa diversa dal solito che sicuramente divertirà il vostro partner rendendo davvero emozionanti le vostre giornate e con quel pizzico di passione tra di voi.

Se, invece, siete amanti delle tisane potete sorprendere il vostro partner per la cena o per la colazione andando a creare il rivestimento con della stoffa per la sua tazza preferita. Magari sulla stoffa potete anche disegnare dei cuori oppure scrivere una frase della vostra canzone preferita. A questo regalo, potete unire anche dei biglietti da stampare per San Valentino in modo da andare a personalizzare ancora di più il vostro pensiero. Anche quest’ultimo regalo sarà sicuramente apprezzato, vedrete!