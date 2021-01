Sara Quattrociocche, in intimo è una bomba: posteriore da infarto – FOTO

Sara Quattrociocche in uno dei suoi scatti più riusciti, l’influencer romana fa impazzire con un fisico davvero esplosivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

Gli scatti su Instagram di Sara Quattrociocche stanno diventando rapidamente un vero e proprio cult. L’influencer romana bella da impazzire ormai ogni giorno regala ai suoi followers uno o più scatti che attentano seriamente alle coronarie. Alta, fisico slanciato, capelli ricci voluttuosissimi, si sta affermando tra le regine del popolare social network. Il suo numero di fan in rapidissima ascesa (siamo ormai vicini ai 480mila followers) dimostra la sua notorietà che sta diventando sempre maggiore. E non potrebbe essere altrimenti visto il fascino che sta esibendo.

Sara Quattrociocche, statuaria e con un lato B davvero mozzafiato: sensuale più che mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

Anche oggi, una foto provocante come non mai. Sara si mostra in piedi, con indosso soltanto un intimo di colore scuro, ridottissimo e in grado di esaltare le sue forme esagerate. Questa volta, a risaltare maggiormente, è il lato B, in primo piano e a favore di obiettivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

Una vera e propria bomba erotica, così come scritto da diversi fan nei commenti. I like arrivano a pioggia, anche quest’oggi Sara ha fatto davvero esplodere la rete. Nel 2021, è sicuro, sarà una delle stelle di maggior grandezza. E chissà che cosa potrà combinare in estate…