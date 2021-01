Tatiana Bernardi: “impazzisco per le gonne”. E scopre il lato A – FOTO

Tatiana Bernardi in una esplosione di sensualità assoluta, fisico esagerato e attenzione massima sul reggiseno: da paura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatiana Bernardi🦋 (@tatyb8)

Instagram è una continua miniera di influencer e bellezze, alcune delle quali in grandissima ascesa. E’ il caso sicuramente della meravigliosa Tatiana Bernardi. Friulana, compirà il prossimo mese 27 anni ed è una fotomodella dal fisico davvero mozzafiato. Già protagonista, come forse non molti sapranno, di un calendario su Playboy Italia. Un’esperienza che lei racconta come bellissima, un parere che sicuramente condivide chi ha visto i suoi scatti e ha potuto sognare davvero a occhi aperti. Già testimonial di svariati brand, anche su Instagram sta acquisendo un seguito non da poco. Non siamo lontani dai 95mila followers, prossimamente di lei sentiremo molto parlare.

Tatiana Bernardi eccezionale e super sexy, il decolleté alza la temperatura: si suda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatiana Bernardi🦋 (@tatyb8)

Sinuosa e sensuale, Tatiana vanta delle curve davvero da sballo. In questo caso, attenzione che si concentra sul suo lato A, con un gioco di contrasti. Lei nella didascalia scrive di impazzire per le gonne, e nello scatto effettivamente una gonna c’è. Ma è scoperto quasi tutto il resto, con il decolleté ben visibile in reggiseno, davvero esplosivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatiana Bernardi🦋 (@tatyb8)

Espressione ammiccante e lussuriosa, Tatiana ci fa rimanere senza parole. E a guardare gli scatti sul suo profilo, le intenzioni per questo 2021 sembrano particolarmente bellicose.