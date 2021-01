Un Posto al Sole anticipazioni 15 gennaio: Serena contro Filippo. Sartori ha deciso di coinvolgere sua moglie per il riscatto ma Roberto ha intenzione di opporre resistenza

Filippo e Leonardo sono stati rapiti e sono davvero in condizioni critiche. Serena ha ricevuto una chiamata da suo marito che l’ha coinvolta nella consegna del riscatto, un piano che potrebbe metterla in pericolo. Lei ha chiesto i soldi a Roberto Ferri come suggeritole da Filippo, ma l’imprenditore non sembra intenzionato a cedere al ricatto. La donna è disposta a tutto per aiutare suo marito e forse il padre di Filippo comincia a rendersi conto della gravità della situazione.

Un Posto al Sole, il passo falso di Alberto

Clara è molto delusa dal comportamento di Alberto e si è vista costretta a proporre un ultimatum: se lui deciderà di trasferirsi nella sua nuova casa da single, lei e Federico non lo vedranno mai più. Alberto ha chiesto consiglio a Barbara, ma questo rappresenterà un vero e proprio passo falso. Nel frattempo Clara è sempre più convinta a lasciar andare il padre di suo figlio.

Salvatore non riesce a spiegarsi il comportamento del suo compagno e comincia a pensare che la loro storia sia finita per sempre. Per non perderlo, deciderà di tentare il tutto per tutto ma probabilmente le sue intenzioni non verranno apprezzate dal dottore.