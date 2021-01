Federica Fontana, occhiolino e ironia: “Non ci resta che resistere” – FOTO

Federica Fontana ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram: occhiolino e ironia sulla zona rossa della Lombardia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana)

Federica Fontana non è felice della decisione del Governo di mettere di nuovo la Lombardia in zona rossa. La conduttrice e blogger sottolinea come la Regione sia stata tra le più colpite dal sistema a fasce di tre colori: verde, giallo e rosso.

Tuttavia l’ex modella prende con ironia questa scelta dell’Esecutivo per contenere l’aumento del numero dei contagi da Covid. Infatti Federica ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram, in cui in maniera simpatica appare in un selfie mentre fa l’occhiolino.

