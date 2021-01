Dopo il leggings in lurex di Giulia Valentina, ora Martina Colombari ci mostra come anche l’altro capo casalingo per eccellenza, la tuta, può diventare un indumento chic degno di nota.

L’attuale situazione ci costringe in casa più di quanto vorremmo restarci. Il nostro guardaroba ormai è pieno di outfit che non stiamo indossando perché, innegabilmente, comodità e morbidezza sono le caratteristiche che ricerchiamo di più in un indumento.

Ma come l’influencer torinese Giulia Valentina ci ha mostrato l’eleganza e lo stile che può avere un leggings, ora l’attrice italiana Martina Colombari ci stupisce presentandoci l’altra faccia della tuta.

L’attrice, conduttrice ed ex modella ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con indosso una tuta in velluto blu elettrico.

Concilia il trend della moda Inverno 2021 con la nostra continua ricerca di confort.

Martina Colombari è il modello perfetto della tendenza sportswear: fisico tonico e tute sempre più stravaganti ed originali. L’ex Miss Italia aveva recentemente seguito il trend del tie&dye mostrandoci completi dai colori fluo con la Riviera Romagnola a farle da sfondo.

Ora la ritroviamo in una foto che la vede, solare e rilassata, mostrare un look comodo che ha scelto per rivoluzionare il concetto di outfit casalingo.

Martina Colombari e la tuta sporty chic

Un post Instagram omaggio alla casa e a tutte le sensazioni che ci trasmette.

Frase d’effetto quella dello scrittore d’aforismi Fabrizio Caramagna, utilizzata per arricchire una foto che già di per sé trasmette rassicurazione e accompagnata dall’hashtag #homesweethome.

Viso struccato e semplicità acqua e sapone che l’hanno sempre fatta apprezzare, Martina Colombari sfoggia con serenità questo colore brillante per un modello oversize dal collo alto e polsini elasticizzati. Sembra incontestabilmente la più morbida e confortevole mai indossata prima.

L’attrice la indossa con la blusa infilata nel pantalone a vita alta, leggermente arricciata, mentre le mani si godono il caldo delle tasche oblique.

Innegabile che questa tonalità di blu conferisca all’indumento un’aria elegante e gli permetta di essere indossato tranquillamente anche al di fuori della porta di casa. Un’uscita informale è perfetta per sfoggiare questo modello e lasciare che i raggi del sole riflettano sul colore cangiante.

La Colombari ha arricchito il look con un paio di stivaletti pelosi con fantasia animalier.

Per una passeggiata in città, la nostra tuta sporty chic può essere abbinata ad un paio di sneakers e marsupio, e voilà uno street style degno delle tendenze Inverno 2021.