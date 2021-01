Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 21 gennaio: Monica ha ucciso un paziente?

Che Dio ci Aiuti 6, anticipazioni 21 gennaio: mentre Ginevra ed Erasmo si avvicinano sempre di più, Monica è in grossi guai.

Nelle ultime puntate di Che Dio ci aiuti abbiamo visto Nico e Ginevra sempre più lontani. Lui è determinato a riconquistarla, ma allo stesso tempo non sa resistere al fascino di Monica. La ragazza ha attraversato davvero un brutto momento, ma adesso, grazie anche all’aiuto di Suor Costanza, si sta rimettendo in carreggiata. Nel frattempo Ginevra ed Erasmo sono sempre più vicini. Erasmo si sta anche prendendo cura di un neonato trovato abbandonato, cercando per quanto possibile di dargli un’infanzia migliore di quella che ha vissuto lui.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 21 gennaio: Monica vuole diventare madre

Dalle anticipazioni di Che Dio ci aiuti scopriamo che il flirt tra Erasmo e Ginevra proseguirà e forse l’occasione per avvicinarsi arriverà davvero. Si tratta di una gita fuori porta che preoccupa non poco Nico. Il ragazzo è costretto a guardarli da lontano e si sente impotente. Sempre dalle anticipazioni sappiamo inoltre che Monica prosegue nel suo intento di diventare madre, ma sembra non avere le idee chiare. Nel frattempo la ragazza viene anche accusata dell’omicidio di un paziente. La notizia è sconvolgente e le vale una sospensione dal lavoro. Tutto il convento si adopera allora per scagionarla. Nel frattempo Azzurra aiuta Penelope con i compiti, ma purtroppo lo studio non è mai stato il suo forte.

Che Dio ci aiuti andrà in onda giovedì 21 gennaio alle ore 21.25 su Rai 1. Continuate a seguire le nostre anticipazioni per non perdervi neanche una delle novità della serie.