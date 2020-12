Stefano De Martino a Che Dio ci aiuti 6: il commento di Elena Sofia Ricci

In arrivo la sesta stagione di Che Dio ci aiuti. Stefano De Martino è nel cast della fiction. Elena Sofia Ricci commenta l’ingresso del ballerino.

Stefano De Martino nel cast della sesta stagione di Che Dio ci aiuti. “Il motivo del suo successo è la sua spontaneità”, il commento di Elena Sofia Ricci, interprete della protagonista Suor Angela.

Con la fine delle feste gli spettatori potranno scoprire i nuovi episodi della fiction. Dal 7 gennaio Che Dio ci aiuti ritorna infatti in prima serata sulla Rai.

E con i nuovi episodi una new entry nel cast ha attirato l’attenzione. Si tratta di Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore tv interpreterà tre scene nella sesta puntata. Secondo alcune voci vestirà i panni di se stesso.

A confermare l’ingresso di De Martino nella fiction Che Dio ci aiuti è stata la Ricci stessa durante un’intervista a Nuovo TV. L’attrice ha parlato con ammirazione e simpatia del ballerino. Secondo Elena Sofia ha un carattere gioioso e brillante che mette subito a proprio agio.

Una grande novità per la fiction seguitissima dagli italiani, dedicata alle avventure del convento di Suor Angela.

Stagione 6 di Che Dio ci aiuti: nuovi personaggi in arrivo

La Ricci commenta inoltre gli ingressi dei personaggi di Luigi Diberti ed Erasmo Genzini: “Suor Angela ritroverà suo padre Luigi, un uomo duro e intransigente, che non ha superato il trauma di averla vista arrestata prima di diventare suora. Erasmo è un tipo ribelle e grazie a lui Suor Angela dovrà fare i conti con un passato cancellato dalla sua memoria”.

Elena Sofia Ricci racconta poi l’attenzione sul set delle regole anti-covid. Ogni settimana gli attori si sottopongono a tre tamponi.

” La speranza è arrivare fino a fine febbraio, quando concluderemo le riprese della stazione senza interruzioni”, conclude l’attrice.