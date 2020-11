L’attrice Elena Sofia Ricci rivela in diretta tv un dettaglio scabroso della sua infanzia: nulla sarebbe stato più come prima.

L’attrice fiorentina Elena Sofia Ricci dopo un silenzio durato quasi cinquant’anni si è confessata in una recente intervista. L’interprete di Lucia, la mamma apprensiva e vivace della celebre serie I Cesaroni ha raccontato come nella sua infanzia sia stata vittima di uno stupro. Secondo le sue dichiarazioni pare che Elena all’epoca del tragico evento, che l’ha segnata per sempre, avesse soltanto dodici anni. L’abuso dell’amatissima attrice italiana da parte del suo aguzzino avrebbe avuto luogo nel mentre di un soggiorno estivo, per il quale la stessa madre di lei avrebbe insistito affinché la figlia partisse. Peccato che entrambe fossero ignare di quello che poi sarebbe accaduto.

Elena Sofia Ricci: l’abuso tenuto nascosto fino alla morte della madre

A due anni di distanza dalla perdita della madre, Elena Ricci Poccetto, l’attrice sentendosi a malincuore libera di non provocare più nessun tipo di senso di colpa sulla donna, ha deciso di rivelare la sua sofferenza. Infatti, sembra che al tempo lei fosse del tutto inconsapevole della vera identità di quel fidato amico di famiglia. Fortunatamente l’uomo, nonostante il silenzio prolungato dell’attrice è stato scoperto ed in seguito arrestato, vista la riconosciuta colpevolezza di ulteriori atti di violenza compiuti successivamente ed a scapito di altre donne.

Elena Sofia Ricci è sempre al fianco di tutte quelle donne che nella loro vita sono state vittime di episodi di violenza e che devono tutt’ora lottare affinché il loro carnefice venga punito. L’attrice ha inoltre affermato come sottoporsi ad una terapia possa essere essenziale, sia per riconoscere il trauma subito che per superare il dolore che una donna rischierebbe di portare con sé, invece, per tutta la vita.

