Giorgio Mastrota: vent’anni dopo scopre gli altarini su Natalia Estrada

Il conduttore Giorgio Mastrota racconta per la prima volta cosa accadde quando la storia d’amore con Natalia andò a rotoli.

Giorgio Mastrota ha alle sue spalle una carriera piena di avventure degne di nota, ad iniziarlo alla televisione fu il celebre Gianfranco Funari nell’ormai lontano 1989 ne “Il mattino” di RaiDue. L’allora giovane milanese, soltanto pochissimo tempo dopo, ebbe la fortuna di incrociare lo sguardo dell’incantevole Natalia Estrada, sposarla e diventare in un tempo brevissimo il simbolo d’amore più acclamato di quegli anni. I due si sposarono in fretta e prima che il loro matrimonio giungesse al termine misero alla luce una bambina scegliendo per lei lo stesso nome della mamma. Natalia è oggi una bellissima atleta ed amante della natura.

Giorgio Mastrota: Natalia Estrada lo aveva folgorato per la vita

La conduttrice televisiva di origini spagnole lo aveva colpito fin dal primo incontro, da lì nacque la loro passione ed il loro legame che durò per circa otto anni. Finché Giorgio venne a sapere della separazione tra i due dal telegiornale. Rimase scioccato, ma soltanto adesso si rende conto di quanto fossero incolmabili le lacune presenti nel loro rapporto. Amatissimi dal pubblico degli anni ’90, Giorgio e Natalia si erano più volte traditi a vicenda. Eppure, secondo le dichiarazioni fatte dal conduttore di Bellezze al bagno e Meteore sembrerebbe che la sua ex storica fosse stata la prima ad iniziarne una lunga serie.

Per l’acclamato “re delle televendite” i giochi d’amore con l’Estrada finirono definitivamente ed all’improvviso. Fortunatamente, però, a distanza di tanti anni entrambi hanno trovato il giusto modo di coltivare un buon rapporto di amicizia. E adesso ai due, al tempo tanto affiatati, non resta che guardarsi indietro rivivendo le tappe della loro storia d’amore con fare malinconico.

