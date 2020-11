Matilde Brandi: stupenda , outfit da urlo che non nasconde le forme – FOTO

La showgirl Matilde Brandi reduce dall’avventura nella casa del GF Vip non smette di dare nell’occhio: nel mirino il suo nuovo outfit.

La sempre presente sui social Matilde Brandi ha sfoderato un nuovo outfit. In seguito ad un sabato sera lontano dalle telecamere e che lascia molto all’immaginazione, la bionda ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di indossare un capo d’abbigliamento che risulta essere molto differente dai soliti vestiti sapientemente scollati. Ebbene, chi la segue con assiduità dovrebbe sapere come la soubrette sia solita scegliere per le sue apparizioni televisive degli abiti di colore sgargiante. O, quantomeno, scollati abbastanza da far risaltare le sue bellissime forme. Stavolta, però, ciò che sorprende i suoi fan è la serenità della romana Matilde nel sfoggiare qualcosa che sia perfetto per una serata a quanto pare dalle sfumature molto più soft.

Leggi anche —>>> Selvaggia Lucarelli: l’ineccepibile sentenza sul fenomeno Lidl, poi la svolta

Matilde Brandi ed il look Minimal che disorienta: il segreto della sua bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Una cosa è certa: la conduttrice televisiva gode di uno strabiliate carisma. Dunque, anche indossando un capo così minimal riesce a reggere il confronto con le sue “sfilate” più all’avanguardia. Dopo la diretta del reality dello scorso venerdì in tema “floreale”, Matilde ha deciso di sfoderare, con molta naturalezza, un look completamente differente.

La sera successiva si mostra con indosso un maglioncino di colore nero ed a collo alto, aderente quanto basta al corpo della soubrette da far risaltare la forma del seno e delle spalle minute. L’accessorio perfetto che non potrebbe mai mancare? Per Matilde è sicuramente il suo sorriso contagioso. La soubrette cinquantunenne va ben oltre l’età anagrafica, e senza ostentazioni, non cessa di svelare la sua eterna gioventù.

Potrebbe interessarti anche —>>> Eleonora Pedron: bionda come non mai con occhi che ti stregano – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

In perfetta forma: Quale sarà il suo segreto di bellezza? Lei stessa aveva amesso come dedicasse gran parte della sua vita ad una costante attività fisica, seguendo al contempo un’alimentazione corretta e quanto più sana possibile. Per concludere, e rimarcare il concetto finora espresso, ha incorniciato lo scatto della Brandi il commento di una sua fan: “bellissima come sempre”, come darle torto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.