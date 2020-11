Giulia De Lellis senza vestiti a letto: scoppia la polemica, troppo provocante FOTO

Giulia De Lellis senza vestiti a letto: scoppia la polemica, troppo provocante! L’influencer ha pubblicato una foto che ha fatto impazzire i suoi fans, ma scatenato anche i leoni da tastiera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Ha esordito quattro anni fa nel programma di Maria De Filippi, quando ha deciso di scendere le scale per corteggiare Andrea Damante. Lì ha conquistato tutti in un attimo: con la sua schiettezza, con la sua prontezza di risposta e il suo caratterino pungente, ha fatto innamorare veramente tutti e da allora nessuno l’ha più lasciata. Ha partecipato al Grande Fratello Vip e da allora la sua carriera è stata tutta in discesa.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip, scoppia la lite dopo la puntata: “Tu per me non esisti più!”

Da Uomini e Donne a Instagram: Giulia De Lellis conquista veramente tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

La storia tra Giulia e Andrea sembrava una favola, una favola destinata a finire troppo presto: sono arrivati i tradimenti, i primi tira e molla, le prime storie con altre persone. Alla fine sono sempre tornati l’uno dall’altro: questo fino alla quarantena di marzo, poi sono tornati a lasciarsi alla fine di quest’estate. Ora Giulia si sta godendo il suo nuovo flirt con Carlo Berretta: non ha nascosto questa nuova storia e se la sta vivendo alla luce del sole. Intanto sul web è scoppiata la polemica per l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram. Troppo provocante? Forse, ma non fa niente: ogni giorno che passa è sempre più bella.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)