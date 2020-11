Pinguini Tattici Nucleari: i tre grandi eventi di inizio dicembre

Dopo aver dominato l’intera estate con Ridere, i Pinguini Tattici Nucleari si preparano a tornare con un nuovo singolo. Ma non solo.

Nonostante le indubbie difficoltà che il mondo della musica sta attraversando da un anno a questa parte, non si può certo dire che siano stati mesi sfortunati per i Pinguini Tattici Nucleari. Il terzo posto a Sanremo con Ringo Starr, poi un’intera estate dominata da Ridere e la chiusura settembrina con La storia infinita: in poco meno di un anno, la band bergamasca ha conquistato tutte le radio d’Italia.

Adesso i Pinguini si preparano a chiudere l’anno in bellezza con tre grandi uscite. Sarà un mese di fuoco per i sei interpreti dell’indie contemporaneo.

Pinguini Tattici Nucleari, tra libro ed album: un dicembre esplosivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pinguini Tattici Nucleari (@pinguini_tattici_nucleari)

Primo appuntamento autunnale – ormai trascorso – quello di una settimana fa con l’uscita di Scooby-Doo. Riccardo Zanotti, frontman della band, ha parlato di questo pezzo come della storia di diverse ragazze che ho conosciuto durante la sua vita. “Questa canzone – ha detto Zanotti – vuole ricordare a tutti una cosa importante e cioè che spesso i mostri più spaventosi non sono altro che persone normali con indosso delle maschere”. Il video del brano è uscito tre giorni fa su YouTube.

Secondo imperdibile avvenimento, l’uscita di Ahia, il romanzo scritto da Riccardo Zanotti ed edito da Mondadori. Il libro, che uscirà il 3 dicembre, sembra quasi riprendere la trama di Scatole, e si presenta come la narrazione del difficile rapporto tra un figlio ed un padre che si incontrano per la prima volta. Un incontro-scontro tra due generazioni, capace di generare grandi emozioni ma anche forti turbamenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pinguini Tattici Nucleari (@pinguini_tattici_nucleari)

Ultimo appuntamento è poi l’uscita dell’EP Scooby Doo, che prende il nome dal singolo omonimo. Tanta nuova musica e tante sorprese, su tutte le piattaforme digitali e i digital store a partire dal 4 dicembre!

