Stefano De Martino nostalgia per la neve, Natale in montagna per Belen

Costretto a casa, Stefano De Martino condivide sui social la nostalgia per la neve e il Natale passato sugli sci. Intanto Belen passa le feste in Trentino con la famiglia.

Una Natale in casa. Stefano de Martino, come molti di noi, ha passato il 25 dicembre in famiglia, tra le mura domestiche. Quest’anno il ballerino napoletano ha dovuto rinunciare alle mete sciistiche, da lui predilette. Sui social più volte ha mostrato immagini che lo ritraevano in montagna sulle piste. Ma quest’anno sci al chiodo per De Martino.

Sulla pagina Instagram, ha pubblicato una story con occhiali da sci accompagnata dalla didascalia: “Torneremo anche a sciare”.

De Martino sente la mancanza per gli sci, intanto Belen si gode il Natale in montagna

Mentre il ballerino 31enne condivide la mancanza per la neve con i suoi fan sui social, c’è chi si gode un Natale innevato. Tra questi la sua ex Belen Rodriguez. La bellissima showgirl è riuscita, prima del passaggio dell’Italia a zona rossa, a rifugiarsi con la famiglia al completo in Trentino. Sui social Belen ha postato suggestivi scatti dalla Val di Sole. Con lei anche il suo nuovo fidanzato Antonio Spinalbese.

Classe 1989, De Martino dopo la lunga storia con la cantante Emma Marrone, si sposa nel 2013 con Belen. Dopo la separazione nel 2015 i due si rimettono insieme nel 2019 per poi rilasciarsi nel maggio 2020.

Dopo molte voci su possibili flirt, questo autunno Stefano è stata paparazzato insieme alla modella Mariacarla Boscono, più grande di 10 anni.

In questo difficile momento, costretti a casa, è possibile che la nostalgia per la neve di De Martino si stata determinata da un pizzico di gelosia verso la ex moglie in montagna. D’altronde tra Belen e De Martino rimane sempre un legame. A partire dal loro figlio Santiago, per queste feste in montagna con la Rodriguez.

La modella argentina rimarrà sino al 3 gennaio in Trentino a meno che non debba portare il figlio in visita a De Martino.