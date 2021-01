Elena Sofia Ricci, la vera storia del tradimento: pugnalata alle spalle da un’amica

In un’intervista di alcuni mesi fa, Elena Sofia Ricci ha riportato alla luce un doloroso ricordo riguardo al marito Luca Damiani.

Quante volte avete desiderato sapere qualcosa di più della vita privata del vostro cantante o attore preferito, anche solo per sentirlo più “umano” e vicino a voi? Quante volte vi siete ritrovati a sbirciare la sua biografia in cerca di divertenti o interessanti aneddoti sul suo passato? La rubrica di Yeslife vi racconta tutte le curiosità sui personaggi più amati della tv (e non solo).

Dopo aver parlato della storia tra Rosario Fiorello ed Anna Falchi, naufragata a causa di un tradimento, rievochiamo ora un altro difficile momento che ha visto coinvolte due note donne dello spettacolo: Elena Sofia Ricci e Nancy Brilli. Le due avevano “un uomo in comune”.

Leggi anche -> L’amica geniale 3, l’indiscrezione: un cambio inaspettato sconvolge la serie

Elena Sofia Ricci, quando scoprì che Nancy Brilli era l’amante di suo marito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Sofia Ricci OfficialPage (@elenasofiaricci_officialpage)

Leggi anche -> Amadeus, stupore in studio: un vecchio ricordo turba il presentatore

Artista dal carisma ineguagliabile, Elena Sofia Ricci è nota principalmente per i suoi ruoli in numerose serie di grande successo. Nonostante il suo carattere estremamente gioviale non lasci presagire nulla dei suoi drammi passati, l’attrice ha vissuto un’importante delusione d’amore, data dall’ex marito Luca Damiani.

In un’intervista ad Oggi di alcuni mesi fa, la Ricci ha infatti ammesso di essere stata tradita dal marito poco dopo le loro nozze e con una persona che lei considerava un’amica. “Il mio ex marito mi tradiva con Nancy Brilli” ha confessato al megazine di gossip. “La Brilli veniva a fare l’amica e ascoltava le mie pene d’amore, parlandomi di un misterioso fidanzato, che solo dopo ho scoperto essere il mio ex marito Luca”.

Un fatto che ha lasciato un segno indelebile nella vita dell’attrice fiorentina, che ad anni di distanza ha trovato però l’amore in Stefano Mainetti. I due sono sposati dal 2003 e per ora la loro storia sembra andare a gonfie vele.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nancy Brilli (@nancy_brilli_ufficiale)

In merito alle rivelazioni della collega, Nancy Brilli ammise di non essersi comportata bene con la Ricci, ma aggiunse: “Tra noi durò pochissimo. Damiani era un uomo molto impegnato. A qualunque ora del giorno e della notte c’erano presenze femminili nel suo camerino”.