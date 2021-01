Ingresso con gaffe per Lapo Elkann che si racconta a Domenica In

L’imprenditore Lapo Elkann ospite a Domenica In si racconta a Mara Venier. Dalla sua vita, a volte turbolenta, al sogno di costruire una sua famiglia.

Ingresso inaspettato per Lapo Elkann a Domenica In. Il rampollo di casa Agnelli, entrato nello studio con la mascherina, dopo averla tolta e prima di sedersi prova a baciare la padrona di casa Mara Venier. La conduttrice visibilmente imbarazzata per la situazione, si allontana da Lapo Elkann. Essendo in una situazione di pandemia, ma soprattutto in televisioni davanti milioni di italiani, Mara Venier ha voluto dare il buon esempio ai telespettatori. L’imprenditore si racconta a cuore aperto: la sua vita, in passato a volte burrascosa, e il sogno di crearsi una famiglia con la sua attuale fidanzata Joana Lemos.

UNA NUOVA VITA PER LAPO ELKANN: “VOGLIO UNA FAMIGLIA CON JOANA”

Lapo Elkann ha iniziato la sua intervista con la Venier parlando del suo rapporto con la famiglia. Il fondatore di Italia Independent Group, racconta di essere molto legato ai suoi fratelli e ai suoi nipoti che va a trovare ogniqualvolta si trova in Italia. Un Lapo diverso quello che arriva oggi in studio da Mara Venier. A notarlo è proprio la conduttrice che vede una luce diversa nei suoi occhi.

E’ sereno il rampollo di casa Agnelli che confessa che il Lapo che esisteva prima non stava bene con se stesso e aveva sempre bisogno di riconoscimenti esterni. La sua serenità si deve anche all’incontro tra Elkann e la sua attuale fidanzata Joana Lemos, che ha riportato nella sua vita la voglia di costruire una famiglia. Proprio sulla ragazza ha espresso parole bellissime: “Lei è la persona grazie a cui tutto è possibile, è la donna della mia vita. Dalla prima volta che l’ho vista ho pensato che fosse la donna che volevo al mio fianco e perché è molto forte ma anche molto sensibile. Gran parte della mia forza è merito suo, così come merito suo è la mia serenità e anche i risultati che ho ottenuto. Io non vedo l’ora di costruire una famiglia, lei ha fatto uscire la miglior versione di me”.

Lapo Elkann poi torna a parlare dell’incidente stradale in cui è stato coinvolto a Tel Aviv circa un anno fa. L’imprenditore a causa di alcune gravi ferite riportate era rimasto in coma per qualche tempo. Una vita diversa per Lapo Elkann dopo il terribile incidente: “Io credo in Dio e credo che in quel momento Dio mi abbia dato una nuova prospettiva di vita”.