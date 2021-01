Melissa Satta e la frecciatina per Boateng, Carlo Conti in imbarazzo

Siparietto nella puntata di Affari Tuoi dedicata agli sposi, Melissa Satta lancia una frecciatina a Boateng per l’imbarazzo di Conti

Melissa Satta era ospite tra i Vip nella puntata in onda sabato sera di Affari Tuoi dedicata agli sposi, in una nuova versione presentata da Carlo Conti, quando è successo qualcosa di inaspettato. La showgirl infatti ha lanciato una frecciatina al calcatore Kevin Prince Boateng, attualmente attivo nel Monza.

I due si sono da poco separati, lo avevano annunciato sui social esprimendo rispetto reciproco, con l’intenzione di rimanere uniti per il ruolo genitoriale. Altre rotture alle loro spalle li avevano portati a decidere di riprovarci, al fine di tenere unita la famiglia, soprattutto per amore del figlio Maddox. I tentativi non hanno incontrato un lieto fine, e hanno chiuso definitivamente la loro storia.

Melissa Satta e la frase ad Affari Tuoi, la reazione di Carlo Conti

L’inedito format di Affari Tuoi aveva come concorrenti due futuri sposi, con l’aspirazione di una vincita che li aiutasse nel loro percorso. Tra i pacchisti, tutti Vip, troviamo una meravigliosa Melissa Satta, pronta e a dare il meglio di sè. Si mostra in pienissima forma, rinnovata nello spirito e ricca di risorse, infatti non si lascia scappare qualche battutina per portare un po’ di umorismo nel programma.

Subito si sente di esprimere la sua gratitudine a Carlo Conti “Grazie per avermi invitata nel posto giusto al momento giusto”. Immediato il collegamento alle sue vicende private per i presenti, e cala il silenzio in studio. Carlo Conti, sulle prime in imbarazzo per quella improvvisa apertura sincera, è colto di sorpresa ma le sorride. Nel corso della puntata rilancia con una battuta “conoscevo un giocatore che ha giocato nella Fiorentina…”. Il riferimento andava all’ex marito, e prontamente la showgirl ribatte “ma non ha portato fortuna”, per l’ilarità del pubblico che si lascia andare a una risata.

I fan sono felici di riscontrare serenità per Melissa Satta, che si dimostra abile e frizzante, pronta a riprogettare la sua vita. Non ha sicuramente perso una briciola del suo smalto, e la bellezza che la caratterizza appare più splendente che mai. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà in futuro.