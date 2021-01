Amici 20, lite furiosa durante la lezione: Alessandra Celentano perde le staffe. Elena D’Amario e l’alunna Rosa Di Grazia hanno discusso animatamente con la docente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Lite furiosa tra Alessandra Celentano ed Elena d’Amario ad Amici 20, durante la lezione. Tutto è cominciato quando la docente stava seguendo Rosa per una coreografia, ed è arrivata Elena dicendo di essere stata mandata da Lorella Cuccarini che le ha chiesto di seguire la lezione e vedere come l’alunna si stesse approcciando alla coreografia. Quando Elena ha visto Alessandra accanirsi troppo contro l’alunna, ha deciso di intervenire e spezzare una lancia a suo favore.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano discute con tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Elena ha fatto notare alla docente che Rosa ha studiato poco danza classica e che per lei è qualcosa di estremamente nuovo, e che forse ha bisogno di più tempo e di concentrazione. E che non riesce a mettere in atto le correzioni con una voce che le urla contro. Nonostante abbia espresso carinamente il suo parere, Alessandra si è molto arrabbiata e l’ha accusata di comportarsi come se occupasse un ruolo che non le appartiene. Alla fine l’ha velatamente cacciata dalla casa, con grande stupore da parte di Elena.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> GF Vip: Tommaso Zorzi racconta nel dettaglio il retroscena con Stefania Orlando

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Rosa alla fine ha deciso di andare via dalla sala: in lacrime è tornata dai suoi compagni che hanno provato a consolarla.